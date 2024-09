Il teatro e la magia della vita: a Bergamo il Premio Ravasio alla compagnia Ecateatro di Cardano al Campo

Sabato 7 settembre a Bergamo è stato consegnato il premio “Giuseppina e Benedetto Ravasio”, dentro a “Fili d’arte”, festival di teatro di figura: il riconoscimento è andato alla giovane compagnia Ecateatro, di base a Cardano al Campo vicino a Malpensa.

Fondata da Marzia Pellegrini e Riccardo Trovato e composta da attori professionisti diplomati alla Scuola Teatro Arsenale di Milano, fondata da allievi di Jacques Lecoq, la compagnia propone spettacoli con diversi linguaggi.

La compagnia è stata premiata con questa motivazione: “giovane compagnia che si dedica al teatro di figura con marionette ibride, realizza spettacoli preziosi e necessari con allestimenti di eccezionale raffinatezza”.

A Bergamo protagonista è il teatro di figura: in occasione della premiazione, dentro al festival proposto da Fondazione Ravasio, Marzia Pellegrini e Riccardo Trovato hanno messo in scena al centro culturale Daste la loro prima produzione di teatro di figura, “Un’altra notte” (con musica dal vivo di Romolo Benati).

Una performance che fonde teatro di figura e musica e che racconta due grandi momenti della vita – l’infanzia e la terza età – per mostrarne la loro assoluta bellezza e magia: un gioco, un sogno, un viaggio che avviene nell’arco di una notte, un racconto che si ripete al calar della sera e al nascere della vita.

Ecateatro è stata selezionata tra le 20 compagnie provenienti da tutta Italia ammesse all’edizione 2023 di “Fai il tuo teatro!”. Tra le sue produzioni c’è anche lo spettacolo “Una vita sui pedali”, che racconta i tre grandi campioni di ciclismo Alfredo Binda, Gino Bartali e Fausto Coppi e che è andato in scena anche in occasione del passaggio di Giro d’Italia e Tour de France in varie località italiane.