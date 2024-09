Il tour di Luca Marino parte dal circolo Quarto Stato di Cardano al Campo

Comincia il 5 ottobre al Quarto Stato di Cardano al Campo (Varese) la nuova avventura del Cantautore Errante Luca Marino. Dalle 21:00 si esibirà live per proporre molti dei suoi brani, dal suo esordio fino all’ultimo album pubblicato quest’anno “è così facile”. Parte così il tour, un vero e proprio work in progress, una serie di spettacoli in formazione variabile. Da solo, in duo, in trio o in quintetto per arrivare ovunque con la sua musica. Una musica che trova la sua dimensione tra strada, music club e teatro.

“Questo tour si presta ad ogni luogo e ad ogni situazione, è il risultato della mia esperienza da busker e da intrattenitore…e da quello che una volta è andato a Sanremo. Uno spettacolo che si adatta e muta in funzione del contesto. ”

Disponibile online anche il lyric video del brano “nn mi vuoi più bene”. Terza traccia dell’ultimo album del cantautore rappresenta l’assenza, la dimenticanza, le paure e le inconsapevolezze nel dialogo tra un bambino e l’adulto che è diventato.

Sonorità prettamente acustiche emergono da un’atmosfera calda, cupa e vibrante dove il dialogo espresso nella parte cantata della canzone si dipana in un solo di sax meditativo e ispirato del saxofonista Tarcisio Olgiati. “Questa canzone nasce due anni fa in seguito a delle considerazioni emerse durante delle sedute di counseling. È stata il calcio di inizio verso il tentativo di volermi più bene e curarmi un po’ di più… soprattutto per poter imparare ad amare veramente anche gli altri.”

Classe 1981, Luca Marino ha esordito al festival di Sanremo nel 2010. L’anno dopo ha calcato il palco di X-Factor come autore ed infine ha accolto la strada come suo palco principale diventando busker. Ad oggi ha all’attivo sei album che ripercorrerà dal vivo nel corso di questo tour.