Rissa a Gallarate, quattro maggiorenni vanno verso il processo

Vanno davanti al giudice a Busto Arsizio i maggiorenni coinvolti nella maxirissa di Gallarate dell’8 gennaio 2021, finita agli onori della cronaca in tutta Italia.

Alla Procura e al tribunale di Busto spetta definire la posizione dei cinque maggiorenni, mentre il grosso del gruppo – venticinque ragazzi e ragazze – sono under 18 e dunque l’indagine è in capo alla Procura per i minorenni di Milano

Il pubblico ministero bustocco Nadia Calcaterra ha chiuso le indagini: una ragazza ha già patteggiato a una pena di sei mesi, mentre altri quattro andranno a processo nell’autunno prossimo.

Complessivamente sono trenta i giovanissimi (la maggior parte, appunto, ancora minorenni) che erano stati coinvolti direttamente nella rissa, tra due gruppi che facevano l’uno capo a Malnate e l’altro a Cassano Magnago, per uno “sgarro” relativo alle giovanissime ragazze del gruppo.

La rissa fu rapidamente contenuta grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine nell’area del centro pedonale di Gallarate, dopo che molti cittadini avevano segnalato i gruppi in avvicinamento già dalla stazione.

Dei trenta indagati, individuati grazie ad analisi delle telecamere e delle testimonianze, nel marzo scorso ben diciassette erano stati sottoposti alle misure cautelari, approvate dal Giudice per le indagini preliminari, in vista poi del processo.

Al di là delle misure cautelari, che prevedono per alcuni anche il divieto a tornare a Gallarate, molti degli indagati hanno ammesso le loro responabilità e si sono detti pentiti: come detto una 18enne è già orientata al patteggiamento (cioè ad accettare una pena concordata tra Procura e indagato, senza processo) mentre per alcuni dei minorenni si profila il ricorso alla “messa in prova”, un percorso educativo che non passa da una condanna processuale.