“La strada di casa trasformata in un fiume di detriti e fango”

La pioggia non ha provocato danni solo a Luvinate. Anche nella vicina Barasso, nella parte alta del paese che si affaccia sul bosco del Parco del Campo dei Fiori, gli abitanti di via al Ronco hanno vissuto una nottata di disagi, ma anche i giorni successivi non sono stati da meno.

Il forte temporale ha provocato allagamenti di case e cantine, con tanto di intervento dei vigili del fuoco per liberare un’abitazione e uno scantinato.

Ma oltre alla situazione creatasi nelle ore del temporale di lunedì notte, c’è quello che è rimasto sull’asfalto per due giorni, fino alla mattina di mercoledì 30 giugno: un vero e proprio fiume di detriti, fango e sassi che ha invaso la carreggiata, rendendo praticamente impossibile il passaggio di mezzi.

«Il Comune ci ha detto che non era solo la nostra la situazione di disagio, ma questa è già la seconda volta che succede (la prima a settembre 2020, quando Luvinate finì letteralmente sott’acqua) – spiegano i residenti della via -. Pensate se qualcuno si fosse sentito male o se fosse stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Due giorni di disagi, due giorni per liberare la strada. Quando piove un po’ di più dobbiamo pregare che non succeda niente di grave. È tutta roba che viene giù dal bosco portata dall’acqua e che non trova più sfoghi come quelli che c’erano una volta».