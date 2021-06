Temporale, a Luvinate sotto controllo il Tinella e il sentiero 10

Un po’ di tensione, ma nessun grosso danno, per fortuna. Come ogni volta che piove un po’ più forte del normale, a Luvinate le antenne di amministrazione comunale e Protezione Civile Valtinella sono sollevate e in allerta.

È stato così anche nella serata di lunedì 24 giugno, intorno alle 23, quando un acquazzone ha colpito la zona del Varesotto.

Subito si è mossa la macchina delle emergenze, attiva da quando il comune, che ha buona parte di territorio nel Parco del Campo dei Fiori, è letteralmente finito sott’acqua nel settembre 2020.

Grandi danni non ce ne sono stati, il Tinella si è gonfiato e in prossimità del Ponte San Vito appariva pieno, anche a causa di sassi, massi, rami e detriti caduti da monte, dove sono in corso lavori per evitare nuove alluvioni. Il sentiero 10 del Parco, che parte dal centro del paese, il giorno dopo la pioggia si è presentato un po’ malmesso, ma senza gravi problematiche per la percorrenza.

La vasca di protezione si è riempita, ma ha fatto il suo lavoro: ora andrà svuotata e andrà ripulita la campata del ponte ostruita. Fino a quando non saranno terminate le opere di salvaguardia che dovranno evitare rischi di nuovi disastri.