Latitante ma senza un soldo, finisce in manette a Malpensa

Latitante a Santo Domingo, ha finito tutti i soldi ed è rimasto completamente al verde. E al ritorno in Italia, a Malpensa ha trovato i carabinieri ad attenderlo.

Protagonista: un 40enne cagliaritano già domiciliato a Dolianova (cittadina a Nord del capoluogo sardo), che si è presentato in ambasciata a Santo Domingo chiedendo soldi per un biglietto aereo per rientrare in Italia.

Dalle verifiche è emerso però che non era un qualsiasi italiano rimasto al verde all’estero: era sparito a marzo del 2016, mentre era agli arresti domiciliari a Dolianova, dovendo scontare un residuo di pena pari a poco meno di 8 anni di reclusione, per diverse condanne (rapina, resistenza a pubblico ufficiale, furti, ricettazioni).

I carabinieri lo seguivano, racconta Linkoristano, e così all’arrivo a Malpensa ha trovato i militari del nucleo aeroportuale, che con la collaborazione del personale della Polizia di frontiera lo hanno arrestato, sulla base di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Ufficio esecuzioni penali.

L’uomo è ora nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria cagliaritana.