Lo stop all’uso di Astrazeneca fa slittare l’avvio delle vaccinazioni in azienda e per gli homeless

Slitta probabilmente di una settimana l’apertura di linee vaccinali dedicate al mondo delle aziende.

Sarebbe dovuta iniziare domani, venerdì 18 giugno, a Malpensafiere la sperimentazione per testare il modello di chiamata del mondo economico. Il programma che prevedeva la segnalazione dei nominativi da parte delle singole ditte ad ATS Insubria che avrebbe trasferito gli elenchi al portale di Poste per assegnare gli appuntamenti, ha subìto un ritardo a causa del problema di Astrazeneca.

Lo stop imposto venerdì scorso dal Ministero della Salute ai richiami del mondo scolastico per gli under 60 ha richiesto di riprogrammare tutte le agende. Da qui lo stop momentaneo alla novità, così come alla campagna in procinto di partire destinata agli homeless d’intesa con le associazioni di volontariato che seguono povertà e disagio.

Le due novità verranno recuperate nei prossimi giorni, una volta riprogrammate le vaccinazioni rimaste sospese per quattro giorno e alla luce delle forniture in arrivo.