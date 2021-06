Lonate Pozzolo, presentati 5 progetti per il bilancio partecipato

Il campo di bocce, un fuoristrada per la Protezione Civile, iPad e smart tv per la scuola del futuro, una struttura per la squadra di basket e la sistemazione dei giochi nei parchi cittadini.

Il 31 maggio si è chiusa la prima fase del bilancio partecipato “Io Par.Lo” di Lonate Pozzolo, con la presentazione di cinque progetti “dal basso”, avanzati da diverse realtà associative e sportive, nonché dal mondo della scuola lonatese.

I 5 progetti avanzati per Lonate Pozzolo

L’associazione Anziani Ancescao ha avanzato su richiesta dei soci l’idea del campo da bocce, che potrebbe essere fruito dagli 831 soci, dai ragazzi delle scuole e quelli della struttura “Il Perograno”. Il costo di realizzazione si aggira intorno ai 31mila euro.

Calluna Onlus (nucleo di Protezione Civile) vorrebbe un fuoristrada a disposizione dei volontari, in modo da renderli più autonomi e dinamici nei loro interventi. Il pack-up nuovo, insieme al costo dell’assicurazione e della manutenzione annuale, costa 29.700 euro: Calluna ha proposto di sostenere il 40% della spesa.

L’istituto comprensivo “Carminati” con il progetto “Prima la scuola” propone l’acquisto di 50 iPad, insieme alle custodie, le licenze e 10 smart tv (per 29mila euro): l’obiettivo è venire incontro alle esigenze sempre più smart e digitali delle nuove generazioni di studenti, cercando di impartire loro coscienza e responsabilità nell’utilizzo.

Il quarto progetto riguarda una nuova tensotruttura esterna per la pallacanestro da 75.500 euro, richiesta dalla società di Basket cittadina: un nuovo spazio per allenarsi al coperto per i più di 200 ragazzi tesserati – che attualmente occupano tre palestre del territorio – che permetterebbe inoltre di implementare le iscrizioni.

Infine, la riqualificazione dei parchi cittadini (specialmente la parte dell’area giochi), avanzata dall’associazione ambientalista Riupliamo – Lo : i 6 parchi coinvolti sono quello di via Adamello, parco Cerello, San Rafael, Locati, Bollazzi e quello di Tornavento.

I progetti sono consultabili sul sito del comune; il passo successivo è la valutazione delle proposte per scegliere quale sostenere.