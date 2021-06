Master di golf tra VIP a sostegno della Fondazione Il Ponte del Sorriso

Prima edizione del Charity Master Golf VIP, importante gara di golf amatoriale per promuovere le attività de Il Ponte del Sorriso. L’appuntamento sarà sul green di Luvinate il 16 luglio prossimo.

Numerosi i VIP di ieri e di oggi del mondo del calcio, della musica, dello spettacolo, del giornalismo che scenderanno in campo per donare un sorriso ai bambini in ospedale. Claudio Cappucci, quale testimonial, Marco Berry, Beppe Dossena, Mal, Ettore Andenna, Memo Remigi, Massimo De Luca, Paolo Cristallini, Massimo Margiotta, Andrea Seno, Sarah Maestri e tanti altri ancora formeranno il gruppo dei VIP.

Il famoso illusionista Walter Maffei porterà la magia sul green per tutta la giornata, il coro Solevoci del maestro Fausto Caravati, gli stessi Mal e Memo Remigi e altri allieteranno anche la serata e altro ancora tra cui l’esibizione di Hickory Golf, 100 anni di golf, giochi e intrattenimenti per tutto il giorno, mentre sei super forniti stand gastronomici avranno il duro compito di saziare la fame degli atleti durante la competizione.

Una giornata di golf ma anche di divertimento, organizzata da Il Ponte del Sorriso grazie a Green Future 2030, la fondazione bulgara che intende, entro il 2030, intervenire in modo radicale nei reparti pediatrici dell’Ospedale di Sofia, per creare lo stesso percorso artistico ma anche quello ludico realizzati da Il Ponte del Sorriso al fine di rendere serena la degenza dei piccoli ricoverati.

La presidentessa, dott.ssa Galina Pavlova Kirilova, colpita dalle modalità con cui vengono accolti i bambini all’Ospedale Del Ponte, ha chiesto infatti la disponibilità a Il Ponte del Sorriso di trasferire colore e calore da Varese a Sofia. Ne è nato così un gemellaggio tra le due fondazioni, che non può che riempire di orgoglio e soddisfazione Il Ponte del Sorriso, che vedrà il progetto L’Arte che Cura replicato nel più antico e importante ospedale bulgaro e tutta la competenza acquisita in 30 anni in merito ai bambini in ospedale essere di aiuto per i reparti pediatrici di Sofia.

Non a caso interviene alla gara di golf di Luvinate Kostantin IKonomow della Federazione Bulgara Golf, poiché la stessa Charity Master Golf VIP si terrà in Bulgaria dal 3 al 6 settembre.

La gara, formula medal per la prima categoria e stb per la seconda e terza, prevede anche due HOLE IN ONE, buca eseguita in un colpo solo, con in palio ROLEX del valore di euro 11.000 uomo e donna e 187 metri di bottiglie di vino. Numerosi i premi a estrazioni tra i quali l’ospitalità completa e la partecipazione all’evento di Charity Master Golf VIP a Sofia a settembre.

Agli appassionati di golf sarà chiesto un contributo, green fee e gara, di euro 75 minimo, che saranno interamente devoluti a Il Ponte del Sorriso. L’appuntamento è per il 16 luglio con partenza dalle 7.30 alle 14.00.