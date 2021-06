Paolo Bertocchi si dimette dal Consiglio comunale di Cunardo

L’Amministrazione comunale di Cunardo perde uno dei suoi consiglieri comunali. Oggi si è infatti dimesso Paolo Bertocchi, consigliere comunale di maggioranza con la lista Cunardo Domani e presidente del Consiglio comunale.

Lo ha annunciato lui stesso ai suoi concittadini: «A seguito di un nuovo impegno lavorativo, ho presentato oggi le dimissioni dal Consiglio comunale – scrive Bertocchi – Dare una mano ad amministrare Cunardo è stata un’esperienza bellissima e spero di essere stato all’altezza della fiducia ricevuta in questi anni “su in Comune”».

Tanti i ringraziamenti, dopo 15 anni di lavoro per l’amministrazione: «Molti grazie ad Enrico, mio primo candidato sindaco, ad Angelo, che mi ha sopportato e supportato per dieci anni in giunta e che tanto mi ha insegnato, e a Pinuccia, con la quale ho iniziato questo percorso nel 2004. Grazie a tutti i compagni di banco in Consiglio comunale, ai dipendenti, alle associazioni e ai gruppi. E soprattutto grazie a tutti i cunardesi che mi hanno aiutato, sostenuto, criticato o consigliato in questi anni: rappresentare la comunità di Cunardo è stato un onore e l’ho fatto sempre con un sorriso grande».