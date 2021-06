Perde il controllo e si schianta in auto a Caslano, 69enne gravissimo

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 11.30 a Caslano in via Colombera vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 69enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese circolava in direzione di Magliaso.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 69enne, forse a seguito di un malore, ha tamponato uno scooterista che lo precedeva. Dopodiché ha terminato la sua corsa contro la segnaletica di una stazione di servizio, posta sul lato sinistro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Malcantone Ovest e della Polizia Ceresio Sud nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 69enne versa in gravi condizioni: è in pericolo la vita.

Lo scooterista non ha riportato ferite. Per consentire i rilievi del caso, la strada rimarrà chiusa almeno fino a lle 15.00.