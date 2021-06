In piazza, al parco o in cortile, a Gavirate il cinema è itinerante

Con l’arrivo dell’estate torna a Gavirate la ormai tradizionale rassegna cinematografica estiva “Cinema sotto le stelle” organizzata nei mesi di Luglio e Agosto dall’Associazione Culturale L’immaginario che durante la normale stagione gestisce lo storico Cinema Garden di Gavirate.

Ma quest’anno le proiezioni avranno una partenza davvero sprint ed è proprio il caso di dirlo. Per la prima volta infatti nel corso del mese di luglio il Cinema andrà dal suo pubblico, portando le proiezioni nei luoghi più belli della cittadina gaviratese.

E’ un innovazione straordinaria che L’immaginario ha voluto per proporre una rassegna open air vicina al suo pubblico come non mai. E con l’idea di valorizzare, grazie a questa pianificazione itinerante, il territorio del nostro comune, incentivando l’interazione con i cittadini. Da qui il titolo della rassegna di quest’anno “MOVIE ON 2.0.21 – Cinema sotto le stelle” che vuole appunto mettere in risalto la dinamicità della proposta, che vedrà in campo uno schermo trasportabile e un furgone cinemobile con tutta l’attrezzatura tecnica.

«Veniamo da un lunghissimo periodo che mai avremmo pensato di dover affrontare – dice Maria Sartori Presidente dell’Associazione – in cui la situazione socio-sanitaria ha imposto nuove regole di socialità e convivialità e nuove abitudini di fruizione degli eventi. Il nostro settore in particolare ha subito un blocco pressoché totale, con la chiusura delle sale che ha forzatamente allontanato il pubblico. Ecco perché con l’avvio di una “nuova normalità” abbiamo pensato a un approccio innovativo, un esperimento che possa aiutare la comunità e le singole persone a vincere l’inerzia impostaci dalle limitazioni vissute in questi mesi».

Una proposta che vuole – pur nella semplice occasione di una serata di cinema – aiutare a ricostruire quel tessuto sociale che è sempre stato tratto distintivo della nostra identità di singoli e di paese.

Un’idea che è stata subito accolta con entusiasmo dal Comune di Gavirate ed in particolare dall’Assessore alla Cultura Enrico Brunella, e per cui si sono subito messe in campo le energie disponibili, anche grazie alla Protezione civile, a supporto dell’organizzazione delle serate. L’Amministrazione Comunale ha voluto investire, infatti, in questo progetto attraverso un significativo contributo economico per offrire gratuitamente ai propri cittadini un ‘opportunità di uscita e di incontro.

«La sfida che vogliamo raccogliere – dice Vittorio Mastrorilli, responsabile della programmazione – è realizzare eventi culturali nei luoghi di vita della cittadinanza con una modalità di fruizione innovativa. Così il progetto si propone di riportare la gente al cinema, vincendo quindi le inerzie attuali, e in prima istanza farlo portando il cinema vicino alla gente. E se il progetto avrà successo, in futuro potremo ampliarlo ed esportarlo. Abbiamo cercato di costruire un cartellone di film per tutti i gusti, con una attenzione particolare anche per le famiglie e ai più bei film di questa breve stagione 2020-21, tra cui spiccano Nomadland e The Father . A riprova della innovatività del progetto, abbiamo avuto anche l’importante sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Inoltre il nostro ringraziamento va sin d’ora a tutti quanti collaboreranno con noi per la riuscita del nostro MOVIE ON 2.0.21».

«Grazie all’impegno, alla collaborazione e alle sinergie che da sempre contraddistinguono l’operato della nostra Amministrazione- sottolinea l’Assessore alla Cultura Enrico Brunella – Gavirate ancora una volta è protagonista della stagione estiva con spazi dedicati a concerti, spettacoli, eventi. Siamo riusciti a rilanciare tutti gli appuntamenti storici, quali, oltre al Cinema, gli eventi legati all’Alzheimer Fest, e i concerti d’estate rimodulati e rivisti per essere vissuti in questo che speriamo sia il periodo post pandemia o comunque quel tempo che ci possa finalmente portare fuori dall’ultimo anno e mezzo di difficoltà per tutti. Mercoledì parte la carovana del cinema, si fermerà nei siti storici della nostra bella Gavirate. Ci vedremo sotto le stelle».

Per questa inusuale proposta sono stati individuati di concerto con il Comune di Gavirate alcuni spazi che diverranno per una sera una arena estiva aperta a tutti, nei giorni di mercoledì e venerdì per 5 settimane, fino a fine Luglio.

Si parte mercoledì 30 giugno alle 21.30 in piazza Repubblica (piazza mercato) con il cartone animato della Disney Raya e l’ultimo drago e si proseguirà poi sul Lungolago, a Voltorre, al Parco 5 piante di Oltrona, in piazza S. Giovanni, in piazza Matteotti, e in altre location in una sorta di passeggiata con le stelle del cinema nel nostro comune.

Il programma completo è presente sul sito www.immaginario.org da cui è anche possibile scaricare la locandina completa.

L’ingresso alle 10 serate itineranti è libero sino ad esaurimento dei posti a sedere che saranno distanziati e non vi sarà obbligo di mascherina. Il Cinema sotto le stelle proseguirà poi nel mese di agosto con 10 serate presso l’Oratorio S. Luigi di Gavirate in via Marconi.