Qualificazioni Wimbledon, Marcora passa il primo turno

Roberto Marcora, il tennista bustocco di 31 anni, numero 193 della classifica mondiale Atp, ha passato il primo turno delle qualificazioni di Wimbledon. Si tratta del torneo che precede l’avvio ufficiale della più importante torneo sull’erba, uno dei quattro slam. Le partite delle qualificazioni sono iniziate nella giornata di martedì, dopo la pioggia che si è abbattuta per tutto lunedì.

Marcora sconfitto in due set un altro italiano, Filippo Baldi (6-3 / 7-5). Gli altri italiani che si giocavano la qualificazione a Wimbledon sono stati quasi tutti sconfitti, compreso il favorito Thomas Fabbiano. Sono ancora in corsa, ma le partite si svolgeranno nella serata di martedì, Federico Gaio e Paolo Lorenzi. Sono comunque già 10 gli italiani che si sono qualificati per il tabellone principale che prenderà il via il 28 giugno. Il bustocco Marcora sta lottando proprio per entrare in quel tabellone principale. Ancora da definire la prossima partita, che dovrebbe svolgersi mercoledì o giovedì.