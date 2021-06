Rinviata la Cinque Mulini Summer Night 2021

Per il secondo anno consecutivo, la pandemia Covid-19 allunga le mani sulla Cinque Mulini Summer Night.

Archiviata l’edizione numero 89 della classica e piu’ blasonata gara invernale e salvata la prova estiva anno 2020 grazie alla formula virtuale, l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 congela la serata di sport e divertimento con la quale, da dieci anni a questa parte, è ormai solita salutare l’arrivo della bella stagione. Congela, ma non cancella.

“I protocolli di sicurezza attualmente in essere non ci permettono di proporre la Cinque Mulini Summer Night nella sua solita veste”, spiega Giuseppe Gallo Stampino, presidente del comitato organizzatore. “Ma, a differenza dello scorso anno, con una situazione ancora piu’ precaria, questa volta non abbiamo voluto snaturarla riproponendola nella versione online. Da qui la decisione di tenerla momentaneamente in sospeso per riproporla ancora quest’anno se e non appena le condizioni di sicurezza generale lo consentiranno.”

Nata quasi per caso da un gruppo di amici riuniti davanti a una pizza, la sorella minore del cross piu’ bello del mondo (Grete Andersen-Waitz) è una prova non competitiva su strada che sfiora i mulini attraverso i quali, nel bel mezzo dell’inverno, transitano i migliori esponenti del mezzofondo internazionale.

Articolata su due distanze – 5km e 10km, la Cinque Mulini Summer Night è ormai un imperdibile momento di aggregazione che unisce sanvittoresi e non: chi cammina, chi corre e chi si cimenta nel nordic walking. Tutti con la medesima voglia di divertirsi e di stare in forma all’insegna del motto mens sana in corpore sano; tutti in trepidante attesa degli aggiornamenti e delle novità per l’edizione 2021 che verranno comunicate dagli organizzatori.