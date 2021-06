Ritorna “Il te con l’autore” a Castiglione Olona, ospite Laura Veroni

Domenica 27, alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona, a riaprire le danze sarà Laura Veroni con due suoi libri: “Il passato non muore”, editato da Fratelli Frilli; e “Il mostro del Verbano”, editato da Morellini.

“Dopo la pausa forzala dovuto al Covid, visto che le notizie dal punto di vista della sicurezza ci confortano, dice il presidente Ugo Marelli, adesso possiamo riprendere la nostra attività culturale. Siamo nel giardino del caffè Lucioni, per poter mantenere le distanze di sicurezza e prendiamo il via dallo scorso anno, che sarebbe stato per noi il settimo dell’attività iniziata nel 2014. Ma, non avendo svolto alcun incontro lo scorso anno, se non in casi sporadici, abbiamo battezzato questo come il settimo anno bis. Un po’ per scaramanzia, in attesa di avere le veler spiegate verso l’attività piena.”

Laura Veroni è certo nota al pubblico locale, per essere già stata ospite a Castiglione Olona. Ha alle spalle altri gialli importanti ma si è cimentata anche con altri generi, sempre ottenendo il successo meritato. Qalche anno fa, ha visto il premio come migliore scrittrice femminile al concorso Giallo Stresa, classificandosi, inseguito anche tra i finalisti della stessa manifestazione.

Finalista anche a Premio Verbania, pubblica i suoi romandi su carta ed anche in e-book.

“Il passato non muore” ha come protagonista Elena Macchi, il P.M. creato dalla scrittrice che è protagonista anche di atre sue opere. Una parte del racconto, nasce da una sfida che l’associazione Borgo antico aveva lanciato tempo fa a Laura veroni: ambientare un giallo, o una parte di esso, proprio nel territorio castiglione se. Detto fatto. Elena Macchi viene a Castiglione Olona anche perché una parte della trama si svolge proprio nell’antico borgo. Come si sviluppi la trama non s’ha da dire: c’è suspence, c’è un’analisi psicologica della protagonista, ci sono intrighi da svolgere. Un libro da leggere fino all’ultimo. Editore di questo libro sono i Fratelli Frilli.

“Il mostro del Verbano” è l’ultima fatica di Laura Veroni. L’ambiente è la Tranquilla provincia piemontese che si trasforma in un luogo da incubo. È qui che agisce in serial killer che sceglie le sue vittime tra le ragazze giovani, more e con lunghi capelli. Una di loro riesce a salvarsi. Sarà la testimone chiave? La vicenda è raccontata con sapiente intuizione in due spazi temporali. Che coinvolgono anche il commissario Valerio Vailati. Non estraneo ai fatti. Il racconto è pubblicato da Morellini.