Scarpe iconiche, un sogno moderno

C’era una volta la scarpetta di Cenerentola. Se il tempo per sognare il principe azzurro è passato, non si è mai affievolita la passione per le scarpe.

Eleganti o sportive, ricercate o casual, le scarpe sono l’elemento chiave di ogni look. Ecco perché Stileo.it ha sondato le ultime tendenze della moda femminile identificando le 6 scarpe iconiche più desiderate della primavera-estate 2021.

E allora, scopriamo insieme quali sono questi modelli in grado di far battere il cuore con il loro fascino senza tempo.

La prima della serie proposta da Stileo.it è la Rockstud di Valentino Garavani. Il modello, lanciato nel 2010 sotto la supervisione di Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli, traghetta il marchio nella contemporaneità con il suo piglio ribelle. Caratterizzato da borchie piramidali ispirate al bugnato dei palazzi romani, è ancora un sogno, talvolta irraggiungibile.

Nel 2021 la versione Roman Stud rende le preziose applicazioni ancora più importanti. E l’attenzione si riaccende. Particolarmente amata da star del cinema e fashion icon, da Reese Witherspoon a Jennifer Lopez.

Il lusso è il contesto di riferimento condiviso con il secondo esemplare in lista. Stiamo parlando delle slipper Princetown di Gucci. In questo modello si manifesta l’estro creativo di Alessandro Michele, alla guida di Gucci dal 2015. Ed è proprio in quell’anno che queste curiose scarpe fanno la loro prima comparsa in scena. Lasciando tutti senza fiato.

Vero e proprio “statement piece”, sono una combinazione vincente di comfort, sfarzo e design. La variante più nota? Quella caratterizzata da quell’eccentrico rivestimento in pelliccia. Cosa altro fare per attirare l’attenzione?

Cambio di atmosfera per le espadrilles Castañer. Il marchio spagnolo deve il proprio successo planetario alla cura dei materiali e all’artigianalità. Per rinvenirne le origini dobbiamo arrivare al 1927, quando Luis Castañer e il cugino Tomas Serra aprono la loro attività locale nel cuore della Catalogna. La svolta nel 1972, con la creazione dei primi modelli con la zeppa in collaborazione con Yves Saint Laurent.

Nello stesso anno Diane Keaton le indossa in “Provaci ancora, Sam”, accompagnate da calzini bianchi e un pantaloncino in jeans. Molte altre star le scelgono come compagne di viaggio, rafforzandone la fama. Ed è subito trend mondiale.

Il quarto modello è un cult dell’abbigliamento sportivo. Ma non solo. Ecco a voi le Stan Smith di adidas Originals, le scarpe simbolo della moda delle sneaker total white. Il modello, legato al tennista statunitense Stanley Roger “Stan” Smith dal 1978, è rimasto praticamente immutato nel tempo. Le sue linee pulite ed essenziali sono una certezza per chi segue la linea della sobrietà.

Da sempre al passo con i tempi, è oggi anche eco-friendly nella versione Stan Smith “Forever” create in supporto al progetto End Plastic Waste. Come rinunciare a una scarpa dal sapore rétro ma orientata al futuro?

Siamo sempre sul fronte delle sneaker con l’Air Force 1, tra i modelli di punta di Nike. Nato dalla matita di Bruce Kilgore, il modello viene lanciato sul mercato nel 1982. I primi passi li compie al fianco dei più grandi campioni NBA dell’epoca. L’iconica scarpa esce poi dai campi sportivi per conquistare la strada, fino a diventare un vero e proprio simbolo dello streetwear.

Scarpa-feticcio della cultura hip hop, è stata indossata dai rapper più influenti. Nel 2002 Nelly le celebra con “Air Force Ones”, un inno al modello in tutte le sue forme e colori. E poi, ancora, la collaborazione con Jay-Z, Fat Joe e Young Jeezy. Per citarne alcune.

Per ultimo, ma solo in ordine di narrazione, un modello che ha attraversato i decenni con la potenza delle sue linee. Si tratta delle Dr. Martens 1460, il più riconoscibile tra gli stivaletti. Il modello ha compiuto 60 anni nel 2020, e non li dimostra per niente. Sotto le sue spesse suole scorre il genio di Klaus Maertens, medico tedesco che nel 1943 inventò l’innovativo sistema di ammortizzazione che ancora oggi le caratterizza.

L’acquisto del brevetto da parte della R. Griggs and Co. dà il via a una storia di emozioni e contrasti. Dopo un passato trascorso al fianco delle più svariate sottoculture giovanili, è tornata a fare parlare di sé mostrando il suo lato più glam.