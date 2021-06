scattalestate: al via il contest per valorizzare i territori dove opera Enerxenia

Comincia il 19 giugno il social contest fotografico di Acel Energie, Enerxenia e Aevv Energie che premia e valorizza i migliori scorci dei nostri territori. Per rimettere in moto il turismo e la voglia di riscoprire il territorio LECCO/SONDRIO/COMO/MONZA/VENEZIA/VARESE 18 giugno 2021 – Si scatta.

Come annunciato nei giorni scorsi Acel Energie propone la seconda edizione di #scattalestate, il social contest promosso nelle aree in cui sono attivi i tre brand dell’azienda: le province di Lecco (Acel Energie); Como, Monza Brianza, Varese, Venezia (Enerxenia); Sondrio (Aevv Energie), volto a valorizzare le bellezze delle nostre regioni, parte domani, 19 giugno.

Per partecipare basta pubblicare sulla propria pagina personale Facebook o Instagram, per

ciascuno dei tre periodi in cui è articolato il concorso, fino a tre foto di uno scorcio

paesaggistico delle aree indicate. Le immagini che verranno postate con l’hashtag

#scattalestate, con l’indicazione della località e del tag alla pagina di riferimento (a scelta

tra @acelenergie, @enerxeniaenergia, @aevvenergieofficial) confluiranno nella pagina

www.scattalestate2021.it e saranno valutate da una giuria.

Il concorso, attivo fino al 20 settembre, prevede premiazioni mensili e una super-

premiazione finale.

«Scattalestate – sottolinea l’amministratore delegato di Acel Energie, Giovanni Perrone – è

pensata per ridare impulso ai tanti esercizi che sono rimasti chiusi o frenati dalla pandemia

e dal lock down. Non solo: valorizzare gli scorci preziosi – sono tanti! – e magari poco noti

delle nostre terre significama anche rimettere in moto il piacere di muoversi, riscoprire,

viaggiare».

«Fare i turisti a casa propria è sempre una buona idea – conclude Perrone – e con uno

scatto ci si prende cura del proprio territorio, continuando a farlo conoscere e a dare un

impulso alla ripartenza: tante piccole spinte possono davvero aiutarci a rimettere in moto

la macchina».