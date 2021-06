Serie D: il Gozzano torna tra i professionisti, la Castellanzese passa a Caronno

Nel giorno che ha sancito il primo posto del Gozzano, la Castellanzese continua a tenersi stretto il secondo posto andando a vincere 2-0 a Caronno Pertusella.

Ai piemontesi basta il pareggio 1-1 in casa dell’Imperia per raggiungere aritmeticamente il primo posto e festeggiare il ritorno tra i professionisti dopo un anno.

Al secondo posto, pari merito con il Bra, resiste la Castellanzese che passa 2-0 in casa della Caronnese salendo a quota 68 punti in classifica. A decidere la sfida, neanche a dirlo, una doppietta di Mario Chessa che festeggia il rinnovo dell’accordo con la società neroverde salendo a quota 33 gol in stagione.

Per la Caronnese invece questo finale di stagione continua a essere avaro di gioie con un’altra sconfitta che lascia a quota 50 i rossoblu.