Il Varese ritrova il pubblico ma non il gol, il Bra lo punisce 1-0

Dopo una bella striscia positiva, il Varese cade 1-0 in casa contro il Bra e rilegge un libro già più volte visto in questa stagione: bel gioco, tante occasioni sprecate ma un gol subito che decide la gara e lascia a bocca asciutta i biancorossi. Nel giorno del ritorno del pubblico al “Franco Ossola”, Mapelli e compagni hanno giocato un ottimo primo tempo, sbagliando però una buona dose di occasioni. Nella ripresa è il colpo di testa di Lala al 7′ a decidere la sfida, portando i tre punti in Piemonte. Nel finale ai biancorossi manca un po’ di lucidità, anche a causa del caldo, ma proprio all’ultimo di recupero un’uscita sbagliato di Guerci, che colpisce Mapelli (foto Martegani – SRaso/VareseNews), non viene giudicata irregolare dal direttore di gara, nonostante le proteste dei biancorossi in campo, in panchina e in tribuna.

Terminata la partita, dopo gli applausi per la prestazione, i sostenitori in tribuna centrale hanno avuto da ridire contro la scelta dei giocatori di andare a salutare la curva fuori dallo stadio anziché prendersi i complimenti da chi ha pagato il biglietto.

FISCHIO D’INIZIO

Riaprono i cancelli del “Franco Ossola” e questa sfida di fine campionato assume un altro sapore. I biancorossi, che vogliono chiudere al meglio la stagione, ospitano il Bra che deve vincere per assicurarsi il secondo posto in prospettiva playoff. Mister Ezio Rossi schiera un 3-4-1-2 con Quitadamo schierato al centro della difesa e Capelli da suggeritore alle spalle di Balla e Minaj. Piemontesi che invece scendono in campo con un 3-4-2-1 con Marchisone e Merkaj in appoggio a Campagna.

IL PRIMO TEMPO

Parte bene il Varese, che con la velocità dei suoi attaccanti mette in difficoltà la retroguardia ospite. I biancorossi si fanno vedere dalle parti di Guerci, ma le conclusioni di Capelli, Gazo e Otelè nei primi 10′ non inquadrano la porta lasciando intonsi i guantoni del portiere del Bra. Quando il caldo fa calare i ritmi, il Vara prova a prendere campo con il possesso palla, ma lo sforzo piemontese è tutto in una punizione di Capellupo dai 20 metri che termina alta. I biancorossi ritrovano fiducia e dopo al 30′ riprendono a macinare gioco, senza però sbloccare la sfida. Balla e Gazo calciano senza forza trovando Guerci pronto alla parata, mentre al 37′ sul lancio di Nicastri da sinistra, Balla in scivolata non riesce a inquadrare lo specchio. La prima vera occasione del Bra arriva al 41′ in contropiede: Merkaj mette in area da destra, la palla deviata si alza giusta per Campagna che in rovesciata manda a lato di poco.

IL SECONDO TEMPO

Si apre malissimo la ripresa per il Varese: al 3′ Scampini si fa male alla caviglia e deve lasciare il posto in campo – sostituito da Disabato – mentre al 7′ il Bra trova il vantaggio: cross di Marchisone dalla sinistra, Lala trova l’inserimento con i tempi giusti e di testa batte Siaulys. Dopo qualche minuto di sbandamento i biancorossi tornano a farsi vedere ma come nel primo tempo le conclusioni di Minaj al 13′ e Balla un minuto dopo non hanno la forza e la cattiveria necessaria giusta per superare Guerci. Al 17′ è ancora Minaj a costruirsi un’ottima occasione dal cuore dell’area ma anche in questa circostanza il destro non ha cattiveria e il portiere avversario lo respinge in tuffo. Nel finale mister Ezio Rossi dà più forza all’attacco inserendo Aiolfi e Sow ma il Bra si difende bene e il caldo aumenta la fatica nelle gambe biancorosse. Nei 5′ di recupero l’occasione arriva da un calcio di punizione all’interno della lunetta dell’area del Bra, ma Balla calcia sulla barriera permettendo agli ospiti di tirare un sospiro di sollievo. Nell’ultimo di recupero, su lancio lungo, Guerci esce di pugni ma colpisce Mapelli, il direttore di gara però giudica irregolare l’intervento del capitano biancorosso lasciando diversi dubbi soprattutto tra il pubblico del “Franco Ossola”, che protesta. La triplice fischio ci sono comunque applausi per i biancorossi da parte dei sostenitori, nonostante il risultato, per la prestazione.