Serie D: Varese – Bra in diretta

Terzultima di campionato per il Girone A di Serie D. Torna il pubblico al “Franco Ossola”, dove il Varese ospita il Bra, avversario tutt’altro che semplice. Aggiornamenti in diretta anche per la sfida di Caronno Pertusella tra Caronnese e Castellanzese e per Vado – Legnano. Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI