Invito al concerto “Gli elementi del suono” a Varese

Domenica 26 aprile 2026, alle ore 21:00, la suggestiva cornice della Chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore ospiterà il concerto “Gli elementi del suono”, protagonista il quartetto I SoliCelli, con la direzione artistica di Tobia Scarpolini.

L’evento si inserisce nel programma primaverile 2026 del progetto “Apriamo alla Bellezza”, promosso con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere luoghi di grande interesse storico e artistico come le chiese di San Giorgio e Sant’Antonio alla Motta.

Quattro violoncelli come un’orchestra

Il concerto vedrà sul palco I SoliCelli, ensemble formato da giovani musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Milano, capaci di trasformare il violoncello in uno strumento totale, in grado di attraversare generi e stili diversi.

Il progetto nasce dall’esperienza del Quartetto Inverso e propone un’idea musicale originale: superare i confini della musica classica per dar vita a un linguaggio che unisce rigore e sperimentazione. Il risultato è uno spettacolo coinvolgente, dove quattro violoncelli riescono a ricreare la ricchezza e la potenza di un’intera orchestra.

Un viaggio musicale senza confini

La serata accompagnerà il pubblico in un percorso che spazia dal Barocco al rock sinfonico, passando per il melodramma italiano e le grandi colonne sonore.

Il programma include:

l’eleganza dell’“Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach

il virtuosismo della Polonaise di David Popper

il Preludio da La Traviata di Giuseppe Verdi

di il celebre Valzer di Dmitrij Šostakovič

le atmosfere jazz di George Gershwin

un medley finale dedicato alle colonne sonore cinematografiche

I protagonisti

Al centro del progetto c’è Tobia Scarpolini, musicista varesino e primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica di Milano, artista eclettico capace di unire tradizione e innovazione.

Accanto a lui:

Mario Shirai Grigolato , solista di fama internazionale

, solista di fama internazionale Giovanni Marziliano , concertino e direttore

, concertino e direttore Enrico Garau , interprete dalla forte espressività lirica

Insieme, danno vita a un ensemble capace di fondere tecnica, energia e creatività, proponendo una musica che supera le etichette e parla direttamente al pubblico.

Informazioni utili

L’appuntamento è fissato per domenica 26 aprile alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore, Varese.

L’ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti. Per il pubblico sarà disponibile un parcheggio riservato all’interno delle Ville Ponti.

Un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale originale, in cui il suono del violoncello si trasforma e si moltiplica, dando vita a un concerto capace di sorprendere e coinvolgere.