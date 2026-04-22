Acinque Energia apre a Tradate: sconto per i nuovi clienti

Vicinanza al cliente significa moltiplicare i canali di interazione e contestualmente rafforzare la propria presenza sul territorio: è il modo di fare e di essere di Acinque Energia, la società del gruppo Acinque specializzata nelle forniture di luce e gas e nelle soluzioni energetiche con particolare attenzione all’innovazione e all’efficienza, attiva fin dal 1915 sul territorio lombardo.

È per questo che Acinque Energia non ha mai smesso di essere presente nelle città, con la porta aperta pronta ad accogliere le persone. E da qualche mese, anche Tradate ha uno spazio dove toccare con mano i servizi della multiutility lombarda e guardare negli occhi i consulenti alla vendita.

Il nuovo store, inaugurato alla presenza dell’amministrazione comunale alla fine del 2025, si trova in corso Bernacchi 22, proprio di fronte al Municipio di Tradate: un luogo di ascolto, consulenza e servizi personalizzati, un punto di riferimento affidabile sulle tematiche energetiche per tutta la comunità in un mercato che spesso disorienta i consumatori.

“Il cliente è centrale sotto ogni punto di vista – sottolinea l’amministratore delegato di Acinque Energia, Andrea Tugnoli – Oltre alla chiarezza e alla trasparenza della proposta commerciale ci preoccupiamo di garantire servizi di standard elevato e attenzione ai dettagli, quali la qualità dell’accoglienza nei nostri Spazi in cui la clientela, oltre agli eventuali chiarimenti sulle bollette, può informarsi sulla migliore soluzione per l’energia della propria abitazione sulla base di esigenze e abitudini di consumo”.

Lo store è un luogo di dialogo e di ascolto: una prestazione quanto mai importante in un momento complesso sul piano internazionale e in particolare nel settore energetico, fra rincari della materia prima e concorrenza talvolta scomposta.

“Noi ci presentiamo con chiarezza e professionalità anche nel nome del radicamento che è il valore aggiunto di una società che è nata e cresciuta nel territorio in cui opera” ha aggiunto Tugnoli.

Al nuovo store Acinque, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13, è possibile ricevere informazioni su servizi, assistenza contrattuale e consulenza sulle soluzioni energetiche più adatte alle esigenze di famiglie e imprese. I cittadini incontrano la competenza, gentilezza e disponibilità dei consulenti Acinque, esperti del mondo energetico. Il personale fornisce assistenza a coloro che vogliono sottoscrivere nuovi contratti luce e gas o conoscere i servizi per l’efficienza energetica (sostituzione caldaia, climatizzatore, fotovoltaico) e dà supporto a chi necessita di fare una voltura o desidera passare alla bolletta digitale e alla domiciliazione bancaria.

Fino al 15 maggio, chi si recherà nello store di Tradate per sottoscrivere una nuova fornitura riceverà uno sconto immediato nella prima bolletta utile come omaggio di benvenuto nel mondo Acinque! È sufficiente comunicare il codice del buono fornitura “TRADAT030”.

Sono 26 i punti vendita di Acinque Energia, di cui 3 nel Varesotto: Tradate si aggiunge agli storici Spazi Acinque in via Avegno 4 a Varese e in via Cavallotti 26 a Luino.