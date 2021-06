Varese sconfitto, mister Ezio Rossi non cerca scuse: “Le responsabilità sono nostre”

Al termine della gara contro il Bra il commento del mister del Varese Ezio Rossi è amaro, così come tante altre volte in questa stagione: «Le responsabilità sono nostre, quando creiamo così tanto senza segnare non possiamo che prenderci le colpe. Onore ai ragazzi, che hanno dato l’anima e giocano a calcio, però speriamo che le cose in futuro, per chi ci sarà, cambino».

«Dispiace per Scampini – prosegue mister Rossi – che si è fatto male, ma nonostante il caldo abbiamo fatto una delle tante belle partite dell’anno. Alla fine però ha ragione il Bra che merita quella classifica perché abbina l’utile al dilettevole: sono concreti, cinici, anche se giovani sanno essere maliziosi. Hanno un insieme di cose che gli permette di essere in quella posizione di classifica. Anche dopo il gol abbiamo fatto noi la partita, ma a volta facciamo fatica a fare gol anche con le mani. Non solo, a volte ci manca anche l’ultimo passaggio».

«Il pubblico sarebbe un valore aggiunto – conclude l’allenatore del Varese -. Spero che in futuro, se ci sarò ancora come spero, questo stadio non condizioni più chi viene ad arbitrare, che si sente in diritto di fare i protagonisti. Se c’è fallo al 90′ devi fischiarlo».