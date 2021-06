Si ferisce durante un’escursione nei boschi di Orino, interviene l’elisoccorso

Soccorso alpino e vigili del fuoco in azione nei boschi attorno a Orino. L’allarme scattato poco dopo le 14.00 per una donna in difficoltà.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere la persona che era rimasta ferita. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso che ha trasportato la paziente con un trauma alla caviglia all’ospedale di Gravedona.