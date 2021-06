Si ribalta un furgone, via Piana di Luco a Varese chiusa fino alle 13.30

(foto Bizzozero.net)

Il ribaltamento di un furgone in via Piana di Luco, la via che collega Varese all’altezza del rione di Bizzozero con Gazzada Schianno, ha costretto la polizia locale a chiudere la via all’intersezione con viale Borri, per permettere ai vigili del fuoco le operazioni di recupero del mezzo.

L’incidente, che ha visto un furgone bianco cadere nella scarpata a fianco della strada ribaltandosi parzialmente, è avvenuto nella mattina di lunedì 7 giugno: la strada è rimasta chiusa da viale Borri alla rotonda con via Carletto Ferrari e via primo Maggio fino alle 13.30. Non ci sono stati danni alle persone.