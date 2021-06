Fuori strada con l’auto, muore un anziano in un incidente stradale ad Agra

Sembravano gravi le condizioni della persona rimasta in auto dopo aver fatto un incidente stradale ad Agra, nel Luinese, questa mattina lunedì 7 giugno attorno alle 8.30.

Dalle prime informazioni l’uomo, 75 anni, era incosciente al momento della chiamata dei soccorsi.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco oltre a 118 e carabinieri. E proprio il personale sanitario non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’anziano.

L’incidente è avvenuto in via Roma in località Vignone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dumenza – compagnia di Luino – per i rilievi del caso e una primaria ricostruzione dell’accaduto.

Sembra che l’uomo alla guida – Luciano Moro, residente a Dumenza – abbia avuto un malore mentre era alla guida della sua auto.