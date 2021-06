Tanti volontari e un impegno in comune: “Puliamo il lago”

Un pomeriggio a pulire due spiagge di Laveno Mombello, tre di Cerro, la pista ciclabile che collega Laveno a Cittiglio e un sentiero che da Laveno arriva fino alla Rocca. Il tutto ha preso il via alle 14.30 quando i componenti dei vari gruppi si sono trovati in piazza Gagetto a Laveno per salutarsi e organizzarsi.

L’iniziativa è stata realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Fridays For Future di Laveno in collaborazione con Alfa di Varese, il Comune di Laveno, la sezione giovani Croce Rossa del Comitato Medio Verbano, alcuni volontari del luogo e dell’associazione ACTA, hanno organizzato l’evento “puliamo il lago”.

«Perché lo abbiamo fatto? Perché oltre a tenere al nostro territorio, volevamo dimostrare che non siamo la generazione del “non ho voglia di fare”. Noi siamo qui e vogliamo lottare affinché i luoghi in cui viviamo, e quelli in cui vivremo, diventino più ospitabili», commentano Sara Vecchio e Asia Gottardo, le due fondatrici del FFF di Laveno che in una sola settimana sono riuscite a raccogliere venti adesioni da parte dei ragazzi della piccola cittadella che affaccia sul lago.

In questa impresa però non sono state lasciate da sole. Oltre al supporto del Comune, si sono unite a loro altre realtà e un supporto importante è arrivato da Alfa srl, che già da tempo lavora in stretta collaborazione con il Comune di Laveno. Più nello specifico all’interno del progetto “Bandiera Blu” che getta le basi per una tutela delle acque del territorio e del territorio stesso. Il piano di sostenibilità che porta avanti Alfa s.r.l va proprio in questa direzione: iniziare un percorso verso la sostenibilità, al fine di realizzare l’innovazione, la digitalizzazione, l’efficienza della rete idrica e la tutela dei cittadini dei territori su cui operano.

«È un’esperienza davvero bella quella che stiamo facendo. Tutti questi gruppi impegnati verso un medesimo obiettivo sono il segnale che le cose possono cambiare. Grandi o piccoli, teniamo tutti all’ambiente e se ognuno fa un pezzettino il risultato finale può essere grande», conclude così Nicoletta Poroli dell’ufficio relazione esterne di Alfa s.r.l che, insieme al suo gruppo di amici, ha pulito la scala della spiaggia dell’Olive per renderla di nuovo agibile al passaggio.

Sulle rive sono stati trovati molti rifiuti tra cui vetri, plastica, diversa indifferenziata e molti legni trasportati dalle recenti grandi piogge.