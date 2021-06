Torna il doppio senso di circolazione in contrada Carnisio a Cocquio Trevisago

Il completamento dei lavori strutturali nella contrada Carnisio, con la costruzione del muro di contenimento e l’asfaltatura del manto stradale può permettere il ripristino della normale circolazione in precedenza limitata nel senso unico all’ingresso del centro storico della frazione.

Lo fa sapere il Comune di Cocquio Trevisago con ordinanza n 22/2021 della Polizia Locale.

Viene quindi istituito: il doppio senso di marcia in Contrada Carnisio dell’inserzione con via Visconti; il doppio senso di marcia in via Margarini dell’inserzione con via Visconti (diritto di precedenza per i veicoli che procedono con senso di marcia da via Visconti, direzione di marcia via De Maddalena).