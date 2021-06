Torna la Belvedere: a Mendrisio con le bici d’epoca, tra lago e vigneti

Torna il 22 agosto 2021 la Belvedere, la manifestazione di ciclismo d’epoca nel Mendrisiotto: si pedala su vecchie bici – da corsa, ma anche da passeggio – e indossando maglie di lana, ma si va anche alla scoperta di vigneti, laghi e sapori.

La nuova edizione propone quattro diversi percorsi, con sei punti di ristoro, di cui ben tre inediti: “orgoglio” della manifestazione è infatti anche la ricerca di punti pittoreschi e di sicuro fascino per le soste enogastronomiche, cui fa da contorno il clima d’antan o vintage, che dir si voglia.

I percorsi 2021 sono da 38 e 66 km (per bici da corsa d’epoca e altre bici vintage), da 46 km per mountain bike o da 57 per Mtb e E-Bike.

Si pedala tra i vigneti del Mendrisiotto, si tocca il ramo orientale del Ceresio, Balerna e – con il percorso “Epico” – si sale prima verso la splendida e aspra val di Muggio e poi anche sulla appena più dolce collina di Pedrinate.

Il “campo base” della manifestazione è come ormai da alcuni anni l’Osteria Vignetta all’ingresso di Mendrisio.