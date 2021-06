Un’estate di eventi per la biblioteca di Gazzada Schianno

La biblioteca di Gazzada Schianno ha in serbo per l’estate una serie di eventi che da metà giugno a metà settembre animeranno alcuni luoghi caratteristici del paese e porteranno le persone dentro i libri, dentro gli avvenimenti, dentro la storia, dentro il mondo digitale.

Viste le ormai note difficoltà organizzative legate alla pandemia, la Commissione di Gestione della Biblioteca scelto di “giocare la carta” degli eventi all’aperto e offerti in presenza con il rispetto assoluto dei criteri di protezione per il pubblico, per riavvicinare il pubblico al teatro, alla letteratura, alla tutela ambientale, e alla bellezza del creato e della vita comune con le encicliche di Papa Francesco.

Due i filoni tematici principali che verranno seguiti: il primo prevede la ripresa del programma che non si è potuto portare avanti lo scorso anno e dedicato al centenario della nascita di Gianni Rodari. Il secondo sarà il tema della Bellezza in tutte le sue forme, tema che è anche al centro del Festival “Mulini Letterari”. Non mancherà anche una serata teatrale dedicata a Dante Alighieri.

GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO

Sabato 12 giugno, con il patrocinio delle Edizioni EL, coordinatore delle iniziative “100 Gianni Rodari” porremo il laboratorio teatrale per bambini “Facciam teatro col signor Gianni!” condotto da Liliana Maffei e Arianna Talamona della Piccola Compagnia Instabile. Partendo dalla riflessione che i bambini sono reduci da mesi di inattività si è pensato ad una proposta che non fosse di puro ascolto ma che, al contrario, potesse attivare i bambini nella loro globalità e complessità. Quale arte migliore del teatro per raggiungere questo fine?

Il laboratorio si svolgerà nel parco di Villa De Strens o in caso di pioggia nella la nuova Sala Polivalente della Biblioteca Comunale e sarà rivolto alla scuola primaria di primo grado (1^ e 2^ alle 9 e 3^ 4^ 5^ alle 11)

Il 25 giugno invece, nell’ambito del Festival diffuso “Mulini Letterari 2021 – La Bellezza” promosso dal Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, si proseguirà con “Eppur si muovono! Omelia per le piante”, conversazione semiseria girovagando tra le parole di Stefano Mancuso, William Shakespeare, Francesco Guccini, Jean Giono. La rappresentazione è a cura di Stefano Orlandi e Matteo Curatella.

Per maggiori informazioni e iscrizioni biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it