Varese in Azione cambia il suo assetto provinciale, rinnovato a Di Salvo il ruolo di coordinamento

Nuovo assetto organizzativo del movimento politico di Carlo Calenda sul territorio provinciale. Il comitato provinciale di “Varese in Azione“, con tutti i referenti dei comitati locali, si è riunito presso la sede di via Carrobbio a Varese per affrontare e dibattere sul nuovo assetto provinciale.

Azione è un partito nato da poco e in costante crescita. Spiegano i militanti: “Il numero degli attivisti e delle persone che si impegnano per dare un contributo ai principali temi politici ed amministrativi richiedono di dotare l’organizzazione di un assetto in grado di cogliere le opportunità politiche che si verranno a creare nei prossimi anni”.

La riflessione comune ha condotto il Coordinamento Provinciale a rinnovare la fiducia al coordinatore Andrea Di Salvo e ad approvare la seguente struttura organizzativa: Angelo Senaldi è responsabile enti locali, Silvio Barosso responsabile organizzazione e comitati locali, Maurizio Marin responsabile comunicazione, Carlo Alberto Coletto tesoriere e Cesare Losavio responsabile tavoli tematici.

“Sono ancora una volta molto soddisfatto del procedere del partito locale – spiega il coordinatore provinciale Andrea Di Salvo -, degli iscritti e dei militanti e ancora una volta dei referenti locali che dimostrano costantemente una voglia di partecipare e di contribuire a costruire un partito che pone negli ideali liberali e sociali le sue fondamenta e che pone un approccio pragmatico della politica. In questo periodo dove tutto è sempre incentrato su ruoli e nomi per qualche poltrona, azione si ritaglia uno spazio per mettere al centro necessità e bisogni. Questa esperienza di coordinatore provinciale resta una delle sfide più difficili ma anche un’esperienza umana degna di essere vissuta, con profondo spirito di servizio e voglia di far vivere sempre di più questa comunità.”

“Le scelte che ci vedono coinvolti non solo nella prospettiva delle prossime scadenze elettorali locali, richiede la capacità di offrire luoghi di dibattito e confronto perché si sviluppi una politica legata alla concretezza delle azioni, non agli slogan, che si basi sulle idee e sui programmi e guardi al bene dei cittadini attraverso un dialogo sui fatti e non sulle posizioni ideologiche – Spiega Angelo Senaldi, responsabile enti locali -. Questo è il compito che Azione vuole assumersi anche sul nostro territorio”.

Responsabile enti locali