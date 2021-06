Vela, il progetto “Capitan Uncino” di Uisp prende il largo in quattro città

NOTIZIARIO UISP del 30 giugno 2021

VELA – Capitan Uncino prende il largo in quattro città

«Un’ulteriore testimonianza di come lo sport sia inclusivo per tutti». Con queste parole Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, ha commentato su Gr1 Rai i vari delle barche realizzati a Civitavecchia, Ragusa, Leuca e Pesaro sabato 26 e domenica 27 giugno. Il progetto nazionale Capitan Uncino, promosso da Uisp e Fondazione Vodafone, ha fatto così tappa in quattro città d’Italia, dopo il primo varo sul Lago d’Iseo dello scorso 12 giugno.

I vari degli scafi sono iniziati sabato 26 giugno, alle 10.30, a Pesaro, presso il Circolo Velico Ardizio. Protagonisti Uisp Pesaro-Urbino e Anfass-Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, che dopo i saluti istituzionali hanno messo in acqua l’imbarcazione alla presenza dei ragazzi che hanno lavorato al progetto.

Il progetto “Capitan Uncino” ha tratto ispirazione dal mondo della Filibusta, dove vigeva un accordo di collaborazione tra i membri dell’equipaggio: i marinai con disabilità – tra gambe di legno, bende sugli occhi e uncini – avevano ruoli e collocazioni essenziali a bordo, in collaborazione con i pirati senza disabilità. Fondazione Vodafone Italia ha sostenuto il progetto “Capitan Uncino” «per contribuire alla crescita della società verso un modello più inclusivo e aperto alle diversità. È il progetto di un movimento diffusione sul territorio italiano e che ha coinvolto la comunità – famiglie, istituzioni, insegnanti, professionisti e sportivi – in un percorso in cui i ragazzi si sono messi in gioco e rappresentano con il loro comportamento le parole inclusione, coraggio e amicizia».

Una prima tappa dell’iniziativa c’era già stata sabato 12 giugno, nel porto turistico di Lovere, organizzata dall’ Uisp Brescia con il primo varo sul Lago d’Iseo.

TECNOLOGIA – Atletica, è on line il nuovo gestionale. E l’app in arrivo.

Dopo il debutto del “software Ginnastiche”, si è conclusa la fase di test della nuova piattaforma del Gestionale Uisp Atletica leggera, disponibile on-line a QUESTO indirizzo a cui possono accedere direttamente le associazioni e le società sportive affiliate praticanti discipline dell’atletica leggera nonché i Comitati Territoriali e Regionali.

Il software gestionale prevede la possibilità di poter gestire tutto il procedimento autorizzativo di inserimento delle gare e manifestazioni nel calendario Uisp, con una stretta interazione con l’Area Riservata web Uisp 2.0 e il sistema di Tesseramento Uisp.

Tommaso Bisio, responsabile nazionale Uisp Atletica leggera: «Sono già previste ulteriori implementazioni del software, che vanno dalla gestione delle iscrizioni delle gare, al dialogo con l’AppUISP e la piattaforma Coni».

Le funzioni del Gestionale Uisp Atletica leggera saranno illustrate tramite dei semplici tutorial e presentate in occasione di specifici appuntamenti in videoconferenza che saranno calendarizzati nelle prossime settimane. Nel frattempo, per ulteriori informazioni è a disposizione la casella di posta gestionale.atletica@uisp.it.

VOLLEY – A Rimini tutta la carica dei “mille” della pallavolo

Un clima di grande speranza, una forte voglia di ricominciare, una giusta energia per ripartire. Con questo spirito hanno preso il via, lo scorso weekend, i Campionati nazionali di Pallavolo Uisp, che ha coinvolto circa 70 squadre e mille persone in tutto.

L’entusiasmo è grande, raccontato dal responsabile nazionale Pallavolo Uisp Fabrizio Giorgetti: «Finalmente ripartiamo! I campionati erano stati programmati a marzo ma, essendo in piena pandemia, le attività sono state bloccate. Con il ritorno dei Campionati proviamo a dare un segnale di ripresa, dando forza a quelle attività che, giocando in squadra e al chiuso, hanno pagato a caro prezzo le limitazioni».

Ogni anno la Pallavolo Uisp apre a Rimini la stagione estiva, che proseguirà poi con il torneo di beach volley, la cui fase finale sarà a Cremona, dal 30 luglio al 1 agosto. Le attività riprendono sempre nel rispetto delle normative anti Coronavirus. «C’è un clima sereno, ma abbiamo grande attenzione al protocollo per tutelare la salute di tutti», prosegue Giorgetti. «Sono tutti molto motivati perché quest’anno hanno giocato pochissimo. C’è voglia di ripartire, di stare uniti. Così lo sport dà la sua mano per il futuro».