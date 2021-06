In montagna con Outdoorformo: in estate si riparte “col botto”

«Ripartiamo con il botto!»: è con il consueto entusiasmo, mai perso nemmeno nei momenti più bui della pandemia, che Roberto Pezzin, coach di professione e anima dell’asd Outdoorformo, presenta le proposte per l’estate 2021.

Pezzin è anche referente della Struttura di Attività per gli sport di Montagna per il Comitato Territoriale Uisp di Varese, ed è con questo spirito che ha costruito insieme agli altri dirigenti dell’asd la proposta per l’estate: attività adatte a tutti, con momenti anche didattici, legati alla filosofia dello sport per tutti applicato al trekking.

Una delle proposte è a pochi passi da Varese: il 10 agosto è prevista una gita a Monteviasco, con partenza alle 10 dalla località Ponte di Piero, lungo 1.400 gradini nel bosco che portano ad un borgo da favola. «Un appuntamento dedicato soprattutto alle famiglie – spiega Pezzin – perché non è solo una camminata, ma un vero e proprio corso per un cammino in stile Uisp. Parleremo di percorsi, filosofia del cammino, ambiente, escursioni. Con un occhio particolare alle gite con i bambini. Perché è ora di dimenticarsi dello stereotipo secondo cui “i bambini in montagna si stancano”. Non è stanchezza, è noia. Il segreto è trovare il modo di tenere sempre accesa la loro curiosità».

Tre veri e propri trekking per appassionati sono previsti con partenza da Iterformo, la sede di Rimella, in Val Sesia. Si comincia il 31 luglio e 1 agosto con una gita con pernottamento al Lago Baranca, si prosegue l’11 agosto con il giro panoramico che da Rimella porta alle località La Res e Alpe Helo, per concludere il 21 e 22 agosto con un altro pernottamento in quota, questa volta partendo sempre da Rimella per arrivare al Lago Capezzone.

Oltre ai trekking organizzati, dal 16 luglio al 15 settembre, sempre a Rimella, sono previste due attività tutte da provare. La slackline: un nastro piatto su cui camminare (a poca distanza da terra) per mettere alla prova il proprio equilibrio, immersi nella natura. Un’altra possibilità offerta da Outdooorformo è quella di dormire nei boschi che circondano Rimella, sospesi dentro ad amache appese ad alberi secolari. Un’esperienza appassionante, perché da questa posizione privilegiata si può assistere alla vita notturna del bosco, osservando gli animali in tutta sicurezza: oltre alle corde che assicurano l’amaca agli alberi, infatti, si dorme legati da un’imbragatura “a prova di sonnambulo”.