A Laveno si corre “con Sprintz” sulla ciclopedonale

NOTIZIARIO UISP del 2 maggio 2024

PODISMO – “CorriFilippo CorriGiacomo”

.

Si svolgerà domenica prossima, il 5 maggio, la “CorriFilippo CorriGiacomo”, una corsa (o camminata libera) di 5 o 10 chilometri sulla ciclabile di Laveno in occasione della festa patronale del paese (dedicata ai Santi Filippo e Giacomo) e con il patrocinio del comune di Laveno Mombello. La corsa si snoderà sul percorso su cui proprio l’associazione SPRIntZ Running affiliata alla Uisp ha disegnato la nuova segnaletica, opera inaugurata un anno fa che consente a chiunque di misurarsi durante l’attività fisica e agevola chi si appresta ad allenamenti un po’ più tecnici. Il ritrovo è alle 19.15 in piazza Caduti del Lavoro.

Maggio è anche il mese dell’open day dello SPRInTZ. Tutti i martedì – 7, 14, 21 e 28 – alle 19.15, chiunque potrà iniziare a correre, e cambiare la propria vita, perché è risaputo che correre mette in moto energie positive e fa vedere le cose in un altro modo. L’allenamento è strutturato così: dopo 15-20 minuti di

riscaldamento, il gruppo affronta alcuni giri di corsa sul lungolago, esercizi specifici, e poi lo stretching.

Durante la settimana i runners si allenano in autonomia, ma la domenica mattina, dalle 9.30 alle 10.30, alcuni dei soci si ritrovano sul lungolago per correre. La goliardia spesso è una componente delle squadre sportive affiliate a Uisp. E’ il caso anche di SPRInTZ Running Laveno, nome scelto per il legame tra la convivialità degli aperitivi a base di spritz e lo sprint della corsa.

Tutte le attività del mese di maggio sono gratuite. Ma lo spritz a fine allenamento no, quello bisogna pagarlo. Con la certezza che dopo aver corso sarà ancora più buono, perché dopo un po’ di fatica lo si gusta molto di più.

MONTAGNA – Outdoorformo – I benefici dello stare all’aria aperta

Stare all’aria aperta aiuta a star bene. Ci si muove, ma non solo, aumentano le funzioni cognitive e la capacità di attenzione. L’associazione Outdoorformo, asd affiliata alla Uisp, propone un workshop esperienziale nel centro di formazione IterFormo, un’antica casa walser che si trova a Rimella (VC). Un luogo speciale dove la

formazione in aula si fonde con quella outdoor per dare forma all’azione di apprendimento. In aula sarà affrontato il tema delle soft skills, la relazione con le funzione cognitivi e di come perfezionarle o apprenderle. In Outdoor verranno proposte attività nella natura alla portata di tutti (maggiori info su itercomm.it).

Dal 9 al 14 giugno, per gli studenti, è invece in programma, sempre a Rimella, una settimana outdoor con attività di orienteering, arrampicata, mungitura in alpeggio, trekking, carton boat, gestione della fatica, slackline e giornata ecologica.