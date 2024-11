Team building nella natura con Outdoorformo

NOTIZIARIO UISP del 6 ottobre 2024

BASKET – First League: il quarto turno

.

Lunedì 28 ottobre, prima vittoria in stagione per il Pink Panthers Varese, a segno 87-74 nel derby cittadino con la Pallacanestro Bizzozero, ancora a zero in classifica. Sempre a Varese, è andata in scena la sfida fra il Deportivo Elite e i Boosters Vedano Olona, con la netta affermazione dei padroni di casa, vincenti per 100-63.

Movimentato il martedì successivo, con l’affermazione casalinga di Appiano Gentile, che batte di 20 tondi tondi l’Ellet@Rm Rovello Porro, ko 83-63. Successo esterno, il secondo in stagione, per il Basket 2000 Ponte Tresa, che si impone a Varese sul Fuco, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Successo dal colpo di reni per il Master’s Hounds, che supera 61-60, al Totò Caimi di Cantù, il Gs Vilaguardia. Montello, nel girone Sud, vince facilmente a domicilio con la No Look Gerenzano, ko per 84-49. Infine nello scontro diretto al vertice nel girone Ovest, gli Sharks Albizzate battono la Fulgor Somma per 77-58 e centrano la quarta vittoria consecutiva, condannando al primo stop i sommesi, dopo 3 vittorie in fila.

Penultimo giorno di ottobre caratterizzato da 3 partite: soffrono ma vincono i campioni in carica di Besozzo, che restano imbattuti dopo il 74-69 casalingo contro una brillante Travedona. La Wool Va centra il secondo successo stagionale, battendo in volata il Basket Venegono per 70-69. Infine vince all’overtime, e resta a punteggio pieno, il Cso Borsano, che espugna il PalaLanzi, superando 96-95 il Basket Team Castelletto, che non concretizza il +17 del terzo periodo. Il mese di ottobre si conclude con la partita del 31 fra Albavilla e Tavernerio Old School, i due punti vanno ad Albavilla, che vince, con pieno merito, per 85-67.

MONTAGNA – Team building nella natura

La Asd Outdoorformo, affiliata a Uisp, ha ospitato nello scorso fine settimana a Rimella, in Valsesia, i coach de L’Orma, agenzia educativa no-profit che dal 2000 sviluppa e propone esperienze formative e sportive/espressive basate sull’educazione non formale volte a stimolare la crescita personale e professionale di bambini, ragazzi e adulti. La montagna è stata il “maestro” che ha insegnato ai coach de L’Orma come costruire un team coeso e affiatato, offrendo nel contempo servizi sportivi. L’esperienza è

servita per mettere le base di un’iniziativa finalizzare al “vivere l’esperienza in natura”.

VHARESE BOCCE – In laguna per una “prima”

Tra le tante manifestazioni che rendono Venezia città ambita, c’è anche il Festival del Cinema, la prestigiosa Biennale dove proiettare le “prime” di film nella speranza di vincere l’ambito Leone d’oro. Ed è così che alla Serenissima Bocciofila di Venezia è andata in scena un “prima” che ha visto protagonisti anche il Vharese, Apd affiliata a Uisp, con i Tenconi Brothers (Antonio e Fabio), Joseph Guzzi, Fabio Cattaneo,

Emanuela Napoli, Andrea Delogu e Marta Sapia. Guidati da Thierry (nel vero senso della parola perché ha anche condotto il pulmino andata e ritorno) e da Paolino. I nostri atleti hanno partecipato alla prima Edizione del “Trofeo MAPO Costruzioni”, gara nazionale mai organizzata per il settore D.I.R. Più di 50 atleti provenienti da Veneto, Lombardia, Marche, ed altre Regioni, si sono incontrati nelle Categorie Élite (A+C21)

e B in una due giorni alquanto impegnativa. Oltre al 3° posto di Fabio Tenconi, ottimi i piazzamenti dei nostri biancorossi che non avranno vinto il Leone d’Oro cinematografico ma si sono aggiudicati il Leone d’Oro dell’impegno e della sportività.