Whirlpool, il Mise riapre il tavolo di trattative. Domani si sciopera

La rsu, rappresentanza sindacale unitaria di Fiom, Fim e Uilm, dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno ha comunicato ai lavoratori che mercoledì 23 giugno si terrà un’intera giornata di sciopero in solidarietà ai lavoratori dello stabilimento di Napoli, chiuso ormai da due anni. Con questo nuovo sciopero le ore dedicate alla vertenza sono oltre settanta. Un sacrificio non da poco per i lavoratori di Cassinetta che in questi giorni hanno ospitato una delegazione di colleghi napoletani.

Venerdì scorso si è tenuta una manifestazione a Roma per fare pressioni sul ministero dello Sviluppo economico affinché venisse riaperto il tavolo delle trattative per una vertenza che va avanti ormai da tre anni. La risposta del ministero è stata affermativa e la convocazione è per mercoledì 23 giugno alle ore 14.

GIORGETTI E I SUOI PREDECESSORI

Chissà se il ministro Giancarlo Giorgetti riuscirà nell’impresa, dove invece hanno fallito i suoi predecessori, Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli? In gioco c’è il destino di 350 lavoratori dello stabilimento napoletano, la cui chiusura non era prevista nel piano industriale, sottoscritto dall’azienda e dai sindacati dei metalmeccanici. I vertici di Whirlpool, invece, unilateralmente, in sede di verifica dello stesso piano, ne annunciarono la fine, creando una spaccatura senza precedenti con il sindacato di categoria.

L’azienda è andata avanti nella decisione presa, fino alla chiusura del sito partenopeo che produceva lavatrici di alta gamma, tra ipotesi di vendita e una trattativa mai decollata. La ferita profonda nelle relazioni sindacali della multinazionale americana, generata da quella decisione, non si è mai chiusa. E così si ricomincia in un contesto certamente difficile, ma diverso rispetto al passato, perché la speranza dei lavoratori è legata alle risorse del Pnrr che potrebbero rilanciare la fabbrica di Napoli alla luce anche del forte aumento dei volumi produttivi che Whirlpool ha avuto negli ultimi mesi.