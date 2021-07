Al campo di Cuvio le esequie di Federico Calzati

Sabato 10 luglio al campo di Cuvio, in via Gino Maggi 2, si terrà il funerale di Federico Calzati, il giovane di 21 anni deceduto in seguito all’incidente avvenuto venerdì scorso all’incrocio tra la ss 394 e la Provinciale 62, in territorio di Rancio Valcuvia.

Il ritrovo al campo è alle 10 e l’inizio della funzione è prevista per le 10,30. Obbligatorio l’uso della mascherina.