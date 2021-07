Boom di cento all’ISIS Keynes di Gazzada Schianno

Sono stati quattordici i cento dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno, di cui uno con lode, e ventisette gli studenti diplomati con una votazione compresa tra novantuno e novantanove.

Centoquarantuno in tutto i diplomati dell’anno scolastico appena concluso, tra questi soltanto quattro hanno conseguito il risultato minimo, cinquantotto un voto tra sessantuno e settantacinque, trentotto tra settantasei e novanta.

È un gran finale che regala le sue nuove eccellenze al territorio. Già chiaro l’orientamento dei ragazzi, molti dei quali si sono detti pronti per confrontarsi fin da subito con il mondo del lavoro; in tanti però hanno scelto di completare la loro formazione iscrivendosi all’Università o a percorsi di alta specializzazione tecnologica, portando comunque tutti il bagaglio di competenze acquisite a scuola e l’esperienza già maturata nei percorsi di alternanza.

I dati della maturità appena conclusa sono molto soddisfacenti. Il risultato, che premia senza dubbio l’impegno dei ragazzi, ma anche il lavoro encomiabile dei docenti, contribuisce a trarre un bilancio più che positivo dell’anno scolastico appena trascorso, caratterizzato tutto da numeri in forte crescita.

Il Keynes, infatti, guarda già avanti, alle sfide che la scuola è chiamata ad affrontare nel prossimo anno scolastico, forte di oltre 300 nuovi iscritti.

Anche questo è un dato molto interessante per l’Istituto: un numero che consolida il legame che la scuola ha stretto in questi anni con il territorio e non soltanto con il mondo produttivo e con le imprese, ma anche in termini di utenza. Dati che incoraggiano a proseguire con impegno e rinnovato entusiasmo.

Il Keynes di Gazzada Schianno è dunque già pronto per affrontare il nuovo anno scolastico nel rispetto di quelle che saranno le scelte del Governo. Il forte investimento in infrastrutture tecnologiche realizzato lo scorso anno costituisce un patrimonio che scuola intende mettere a frutto, marcando la strada già intrapresa per far fronte all’emergenza pandemica in caso di nuova ondata e potenziando comunque gli strumenti a disposizione degli studenti qualora il virus allenti la sua morsa.

E’ stato un anno impegnativo che si è comunque concluso con successo. I traguardi raggiunti esortano a realizzare nuovi progetti e iniziative che tutti i dipartimenti disciplinari hanno sempre portato avanti nello sforzo di adeguare la formazione ai cambiamenti della società, mantenendo la scuola al passo con le sfide sempre nuove che il mondo del lavoro pone ai ragazzi.