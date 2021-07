Botte al figlio, padre allontanato dalla sua casa di Gallarate

Il figlio va male a scuola, anche per disturbi dell’apprendimento, e il padre reagisce a suon di botte. Per questo l’uomo, di origine straniera e residente a Gallarate, è stato allontanato da casa per decisione del giudice.

Nella serata del 27 luglio, la Squadra Investigativa del Commissariato di Gallarate ha eseguito la misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle parti offese nei confronti dell’uomo, rintracciato ancora presso la sua abitazione familiare di Gallarate.

La misura cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio sulla base delle risultanze delle indagini – condotte dal personale del Commissariato direttore da Luigi Marsico e coordinate dalla Procura della Repubblica – è scaturita da accertati e reiterati maltrattamenti perpetrati dell’uomo nei confronti di suo figlio, minorenne peraltro affetto da disturbo dell’apprendimento, “giustificati” dal suo scarso rendimento scolastico e da altri futili motivi.

Il padre, accompagnato dagli agenti all’esterno dell’abitazione familiare, oltre a non potervi più rientrare e a non poter più avvicinarsi a tutti i suoi familiari e i luoghi da essi frequentati, fino a nuove determinazioni del Giudice, non potrà in nessun modo comunicare con loro.