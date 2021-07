Caccia all’uomo sventata a Gallarate: quattro denunce

È terminato in Commissariato il sabato sera “caldo” di quattro giovani di nazionalità pakistana, fermati e denunciati a Gallarate dagli uomini della Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti nel centro cittadino dopo una chiamata al 118 nella quale erano state segnalate alcune azioni sospette.

I poliziotti hanno ricostruito l’accaduto: intorno alle 23,15 un gruppo di magrebini, capeggiati da un cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito in piazza Garibaldi uno dei giovani pakistani, un 24enne. I motivi dell’aggressione risalgono a un precedente litigio tra i due, avvenuto la domenica precedente durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia del calcio agli Europei.

Il giovane aggredito, che nei giorni precedenti non aveva sporto denuncia, ha quindi radunato un gruppetto di connazionali (il fratello e alcuni amici) che hanno dato vita a una sorta di “caccia all’uomo” brandendo mazze da cricket, sbarre di ferro e altri oggetti contundenti. Materiale sequestrato dagli agenti intervenuti prima che il giovane magrebino “ricercato” dai pakistani venisse rintracciato da questi ultimi: i poliziotti hanno quindi recuperato due aste in ferro lunghe 60 centimetri, un tirapugni in metallo, due mazze da cricket, un taglierino e una chiave inglese.

Tutti e quattro i giovani sono stati quindi denunciati: tre per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere mentre a un quarto è stato contestato il favoreggiamento personale.