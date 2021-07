Campionati nazionali e cammino: il futuro UISP è “su due piedi”

È con soddisfazione che Alma Brunetto, nuova responsabile del Settore di Attività Uisp Atletica leggera, elenca le date dei prossimi Campionati nazionali, che prendono il via domenica 18 luglio. «Questo mese ripartiamo con due Campionati, ed è veramente un grande piacere tornare a parlare di iniziative in presenza – racconta Brunetto – Il 18 luglio torna la Salitredici, 38^ edizione del Campionato di corsa in salita, con partenza da Abbadia San Salvatore e arrivo sul Monte Amiata. Abbiamo già circa 400 iscritti, per una gara sempre molto partecipata nonostante sia veramente impegnativa».

Si prosegue sabato 31 luglio con il Campionato di corsa in montagna a Limone Piemonte: 11 km con 650 mt di dislivello e circa 150 in partenza, anche in questo caso si tratta di una specialità per atleti di grande resistenza.

«Entrambe le gare sono ben rodate, organizzate da staff professionali, e rappresentano anche un simbolo di ripartenza – continua Alma Brunetto – c’è tanta voglia di correre: infatti, non c’è stato un calo delle adesioni, anzi vediamo grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Tutte le iniziative sono organizzate in sicurezza, in base alle disposizioni anticovid». Gli appuntamenti nazionali proseguiranno a settembre, a partire dal Campionato di corsa su pista a Bondeno, Ferrara.

«Nei prossimi quattro anni faremo un restyling del Settore: abbiamo bisogno d’inventare nuovi progetti ed opportunità. Ovviamente con tutta la squadra, in cui valorizzeremo le tante donne del nostro movimento, lavoreremo sull’agonismo ma ci impegneremo anche per promuovere formule diverse di partecipazione. Un’attività da valorizzare è il cammino».

Nei mesi scorsi il Settore di attività Uisp ha organizzato un corso per accompagnatori di gruppi di cammino che ha riscosso molto successo, con partecipanti da tutte le Regioni. «I nostri corsi hanno formato persone già appassionate di cammino che, grazie alla formazione, hanno scoperto che si possono fare grandi cose, ora continueremo a lavorare con loro per creare una rete su tutto il territorio e dare vita a progetti e iniziative condivise. L’obiettivo per il futuro è intercettare tutto il mondo su due piedi, con un’attenzione particolare dedicata al sud: sarebbe bello dare vita a circuiti di cammino in varie zone d’Italia».

«Il camminatore di norma è una persona che ha già cultura del movimento e curiosità: cammina per muoversi ma anche per conoscere la cultura, il territorio, la storia. A questi appassionati noi vogliamo fornire un servizio di qualità con persone formate».

