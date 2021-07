Cantieri del palaghiaccio: arrivano le nuove, enormi, arcate

Sedici arcate di 60 metri, distribuite in quattro trasporti eccezionali, arriveranno fra oggi, lunedì, e domani nel cantiere del palaghiaccio di Varese.

Mercoledì ne verrà avviata l’installazione. Costituiranno lo scheletro portante della copertura dell’impianto che, secondo il progetto messo a punto da Aevv Impianti del gruppo Acsm Agam, verrà completamente rifatta.

L’intervento consiste nella riqualificazione, anche energetica, del palazzetto in un impianto di avanguardia, completamente rinnovato e con nuove funzioni. Saranno ricavati, fra l’altro, 1100 posti in tribuna e 1600 metri quadri di parcheggio (64 posti in più rispetto agli attuali).

Oltre alla pista di ghiaccio di ultima generazione, verranno creati campi da paddle e piscine destinate alla didattica del nuoto. Il tutto inserito in un complesso disegnato secondo i principi della sostenibilità ambientale, tratto caratteristico della policy del gruppo Acsm Agam.

Il palaghiaccio sarà praticamente a zero emissioni, grazie alle soluzioni tecniche adottate, tali da garantire la massima valorizzazione della risorsa energetica (60% dei consumi da fonti rinnovabili), alimentata dalle nuove pompe di calore, dai 480 pannelli fotovoltaici che rivestiranno la copertura (con una capacità di produzione di 160 kwp) oltre che 50 pannelli per il solare termico.

Aevv Impianti del gruppo Acsm Agam si è aggiudicata il bando del Comune di Varese, con Progetto Nuoto, che si occuperà della gestione sportiva del complesso per i prossimi 35 anni. L’investimento è di circa 9 milioni di euro.