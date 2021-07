Chiara Ondoli quarta in semifinale: “Nessun rammarico, le altre più forti”

Non riesce l’assalto alla finale di Chiara Ondoli a Tokyo: la angerese impegnata sul doppio senior insieme ad Alessandra Patelli è quarta nella propria semifinale e resta fuori dalla gara per le medaglie pur senza particolari rimpianti. (foto: Canottaggio.org)

La barca italiana, impegnata nella prima delle due semifinali, paga al traguardo un ritardo di circa 8″ dalla Lituania (già bronzo a Rio), equipaggio capace di cogliere il terzo e ultimo posto utile per la qualificazione. «Dispiace non aver raggiunto la finale, ma dobbiamo essere realiste e ammettere che le avversarie erano un gradino sopra di noi» ha spiegato la 25enne di Angera tesserata per la Canottieri Aniene.

«Dai 1000 metri in avanti la superiorità delle nostre avversarie si è vista, hanno dimostrato di essere più forti e dunque per quanto possa dispiacere, non c’è rammarico. Il doppio è una delle specialità più competitive a livello femminile, e oggi abbiamo gareggiato contro formazioni che lavorano insieme da molti anni. Adesso ci concentriamo sulla finale B, cercheremo di dare il nostro meglio perché vogliamo il settimo posto».

Ondoli e Patelli sono state autrici comunque di una prova coraggiosa: dopo i primi 500 metri l’Italia era seconda alle spalle della Romania, poi sono risalite Nuova Zelanda e Lituania con una serie di attacchi che hanno portato le azzurre al quarto posto. Nel finale il risultato è rimasto quello, perché nonostante lo sforzo è rimasto il divario con le prime tre del lotto.