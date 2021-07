Cinema all’aperto a Gemonio, tocca a “Compromessi sposi”

Con il mese di luglio sono riprese, a Gemonio, le serate dedicate al cinema all’aperto nella bella cornice del Museo Civico Floriano Bodini, in via Caprera (a due passi dalla piazza principale del paese).

Se la serata di apertura era stata dedicata a una commedia di Viggo Mortensen, il secondo appuntamento in programma giovedì 15 luglio (21,30) porterà sullo schermo una pellicola con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, “Compromessi sposi”. Il film, uscito nel 2019, è stato diretto da Francesco Micciché.

LA TRAMA – “Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo bergamasco che aspira a fare il cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell’amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte decidono di sposarsi. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Diego è un ricco imprenditore del Nord, Gaetano un rigido sindaco del Sud. Se tra i ragazzi è stato subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista. A unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. In una battaglia giocata con ogni mezzo e che coinvolgerà tutta la famiglia, riuscirà la coalizione paterna a scongiurare le nozze dei figli?”

In caso di cattivo tempo la proiezione avverrà in biblioteca (presso il Municipio), sempre alle ore 21:30. La rassegna proseguirà per altri due giovedì: il 22 luglio sarà proiettato “Jo Jo Rabbitt”, commedia con Scarlett Johansson, il 29 luglio toccherà invece a “Book Club” con Diane Keaton, Jane Fonda e Candice Bergen.

L’ingresso al museo Bodini è libero con l’obbligo di mascherina; la capienza di ogni serata è di 40 posti a sedere.