Cinque idee per il futuro di Varese. Il Pd pronto a portarle in piazza

Servizi, digitalizzazione, socialità e contrasto alla povertà, educazione, cultura e sport: sono i capisaldi della lista del Partito Democratico di Varese, che questa mattina – sabato 31 luglio – ha presentato ai Giardini Estensi il programma, naturalmente a sostegno del sindaco uscente, Davide Galimberti.

«Non abbiamo mai avuto un’ altra amministrazione comunale che abbia portato tante risorse alla città come quella attuale» ha affermato il segretario del PD di Varese, Luca Carignola. «La sfida è continuare il lavoro che è iniziato. Sarà difficile a causa pandemia, ma siamo fiduciosi»

«Varese è pronta per una serie di nuovi progetti che saranno presentati – ha proseguito –

Il nostro programma è diviso in cinque punti, che rappresentano cinque idee di città, rappresentare da cinque cerchi concentrici. Il nostro obbiettivo è far crescere la città in ambito urbanistico, sociale e ambientale. Per questo a settembre organizzeremo in cinque punti strategici della città una presentazione dei nostri cinque punti fondamentali».

La lista, che deve ancora essere approvata in via definitiva, presenta volti noti e meno noti del panorama varesino, tra cui anche molti giovani, e va a costituire uno dei gruppi più eterogenei e ben delineati presentati fin ora: «La Lista è pronta – ha concluso Carignola – oggi segnamo l’inizio di un percorso che avrà il suo sviluppo ben delineato. I nostri candidati sono cittadini di Varese, in Parte consiglieri uscenti, ma anche esterni non iscritti al Pd».