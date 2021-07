Clown, giocolieri ed equilibristi: a Laveno Mombello arriva il Mexican Circus

Clown, giocolieri ed equilibristi, arriva a Laveno Mombello il Mexican Circus della famiglia Kodanty per uno spettacolo circense dedicato a bambini e famiglie.

Nella cittadina del Medio Verbano lo spettacolo, dalla durata di novanta minuti, vedrà il debutto domani, giovedì 22 giugno, nel tendone allestito in via Molinetto, dove rimarrà fino alla fine del mese, ad accezione di domenica 25, giorno in cui il circo rimarrà chiuso.

Per la “prima” di domani sera, alle 21:25, tariffa sarà ridotta con il costo del biglietto a cinque euro. All’interno della struttura verranno rispettate la normative anti Covid-19 vigenti: per questo è consigliata la prenotazione al numero 339 634 89 64.