Cantami o mamma sulle sponde del Verbano

Con il 2025 sulle sponde del Lago Maggiore partono tre percorsi per genitori di Cantami o Mamma. Si tratta di un metodo educativo, rivolto alla primissima infanzia, che si concentra sull’uso della voce del genitore per contribuire a creare “una relazione intima, creativa e profonda con i propri figli”.

Le attività sono a partecipazione gratuita, riservate ai neogenitori e partiranno il 15 gennaio a Besozzo, il 5 febbraio a Luino e il 26 marzo a Laveno Mombello.

A promuovere l’iniziativa è Fondazione Asilo Mariuccia all’interno del progetto Con i bambini sul lago finanziato da Impresa sociale Con i bambini. Il progetto propone numerose iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni, alle loro famiglie e a chi si prende cura di loro. QUI tutte le info

CANTAMI O MAMMA – IL METODO

Tra le proposte c’è Cantami o mamma: un percorso gratuito di 5 incontri a cadenza settimanale, tenuti dalla psicologa Morena Stefanelli.

Durante gli incontri i neogenitori potranno fare esperienza della propria voce e del canto come strumento di benessere e di contatto con sé e con il bambino, uno strumento unico e prezioso nel legame tra genitori e figli.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle mamme con i loro bebé da 0 a 10 mesi. L’ultimo incontro invece è rivolto ai papà.

Tra l’esecuzione di un canto-gioco, una filastrocca e tante ninne nanne, si condivideranno molte informazioni sull’importanza del canto dei genitori per il neonato, a partire dall’esperienza sonora vissuta durante la gravidanza. I benefici del canto genitoriale incidono nella crescita affettiva, emozionale e psicologica del piccolo, per favorire il consolidamento dell’attaccamento e per costruire esperienze di benessere in famiglia.

COME PARTECIPARE

I tre percorsi gratuiti di Cantami o mamma saranno organizzati come segue.

BESOZZO – presso il centro multidisciplinare SALE in via Piave 35, i mercoledì mattina dal 15 gennaio 2025 al 5 febbraio 2025

LUINO – presso Villa Hussy in via Ronchetto 1, nei mercoledì mattina dal 19 febbraio 2025 al 12 marzo 2025

LAVENO MOMBELLO – presso la scuola di musica Casanova aps in via Leggiuno 32, nei mercoledì mattina dal 26 marzo 2025 al 16 aprile 2025.