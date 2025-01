Corsi gratuiti per diventare Baby Sitter a Cittiglio, Luino e Besozzo

Il progetto Con i bambini sul lago, finanziato da Impresa sociale con i bambini e di cui Fondazione Asilo Mariuccia Onlus è capofila, propone numerose iniziative gratuite rivolte a bambini da 0 a 6 anni (aperte le iscrizioni ai percorsi Cantami o mamma), alle loro famiglie e a chi si prende cura di loro.

Tra le proposte, consultabili sul sito www.conibambinisullago.it, c’è anche un’opportunità di formazione per qualificarsi come baby sitter, migliorando le competenze in termini di cura, educazione e sicurezza.

Le prossime edizioni del corso Baby sitter si terranno presso l’Aula consiliare del Comune di Cittiglio, tutti i lunedì pomeriggio dalle 14.45 alle 18.00 a partire 20 gennaio 2025 fino al 17 febbraio 2025.

Il percorso sarà proposto anche a Besozzo, presso il centro S*A*L*E – in via Piave 35 – tutti i lunedì pomeriggio dalle 14.45 alle 18.00 a partire dal 24 febbraio 2025 fino al 24 marzo 2025. E infine a Luino presso il CAG di via B. Luini 21/b, sempre nel pomeriggio di lunedì, dalle 14.45 alle 18.00 a partire dal 31 marzo 2025 fino al 5 maggio 2025.

I cinque incontri, di taglio pratico, si concentrano su temi della cura, la sicurezza e la gestione degli aspetti educativi e relazionali nelle diverse fasce di età. All’interno della proposta formativa è compreso il corso di manovre salvavita pediatriche tenuto da istruttori certificati di Croce Rossa Italiana.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza e l’attestato di “Operatore laico di manovre salvavita pediatriche”

Le iscrizioni sono riservate ai maggiorenni e a chi compie i 18 anni entro il 31 dicembre 2025.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a formazione.conibambini@gmail.com oppure whatsapp: 3710170132.