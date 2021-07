Criptovalute, Bitcoin e pagamenti tradizionali: un dedalo di possibili soluzioni

In una economia moderna come quella attuale, è evidente che, tanto per le consuete transazioni quanto per i pagamenti, vi siano diverse e numerose soluzioni. Ma, oltre che quelle in essere, nel complesso mondo dell’economia tradizionali, spicca, sempre più, all’orizzonte l’universo delle criptovalute e, quindi, dei Bitcoin.

Indiscutibilmente, corrisponde al vero che l’utilizzo delle criptovalute e dei Bitcoin, non sia ancora una prassi comune a livello globale ma, è pur vero che, allo stato attuale delle cose, sia attività commerciali quanto singoli utenti stanno fortemente indirizzandosi verso questo nuova e innovativa formula.

In linea generale, sia come mezzo di pagamento e sia come strumento di trasferimento denaro, oltre che come forma di investimento, Bitcoin e criptovalute, nonostante le innumerevoli sfaccettature, sono una concreta e piacevole ventata di assoluta novità. Non a caso, governi e banche centrali, sono assolutamente attive nel comprendere le dimensioni del fenomeno, così come le eventuali, ripercussioni.

In altre parole, l’intero movimento legato alla diffusione e allo sviluppo di criptovalute e Bitcoin, sotto forma di pagamento, trasferimento denaro e investimenti, è in fase di regolamentazione da parte di numerose agenzie governative di tutto il mondo.

In questo contesto così fortemente dinamico e caleidoscopico, anche la figura del trader, ovvero dell’operatore finanziario, deve confrontarsi con Bitcoin e criptovalute. Quando si tratta questo argomento, uno degli aspetti che colpisce fortemente è riassumibile dal fatto che, criptovalute e Bitcoin, non sono valute reali, ovvero come quelle che si è soliti conoscere e, tanto meno, devono soggiacere a regole imposte da banche centrali e Stati. In altre parole, le criptovalute escono totalmente da ogni schema mentale al quale si è soliti ricorrere quando si pensa al denaro.

Quindi, è, per molte persone, difficile pensare alle criptovalute e ai Bitcoin come se queste fossero delle “normali” valute. In effetti, a pensarci bene, criptovalute e Bitcoin non sono propriamente rientranti nel concetto di valuta “normale”. D’altra parte, quando è nato il Bitcoin, è stato dato il via a una nuova rivoluzionaria forma che, in primis, desiderava rompere con certi schemi economici, e, inoltre, metteva al centro la privacy e la totale disponibilità del proprio denaro.

In tutto ciò, emerge, molto chiaramente, il supporto di Bitcoin pro app.

Anche quella che può essere definita la conversione di criptovalute e Bitcoin è totalmente avulsa da ogni tradizionale mezzo e sistema. In pratica, non è come cambiare euro in dollari. Infatti, il valore di criptovalute e Bitcoin è, in linea generale, dettato dalla regola della domanda e della offerta.

Un tempo, per stabilire l’effettiva presenza di oro o di argento di una moneta, si era costretti a ricorrere al processo di liquefazione, il quale, oltre che essere difficile, di certo, non era fattibile per una persona media, dato che questa non possedeva né l’abilità né l’attrezzatura necessaria. Di conseguenza, la necessità di garantire la purezza delle monete in circolazione, ha determinato che, una autorità ampiamente riconosciuta, se ne assumesse l’onere.

Questo antico concetto, oggigiorno, seppure modificato, viene ricoperto in particolar modo, da banche centrali e Stati. Però, se da un lato vi è una certa sicurezza, dall’altra spiccano numerosi costi. Ad esempio, se si effettua un pagamento oppure si provvede a trasferire del denaro, si deve pagare il servizio. Bitcoin e criptovalute, invece, affidano, la sicurezza all’innovazione tecnologica della blockchain, ossia, in termini semplici, a una catena di blocchi che va a creare una struttura dati che, tra l’altro, risulta essere immutabile e condivisa.

Per di più, trasferimenti e pagamenti, hanno commissioni molto più economiche rispetto ai tradizionali istituti finanziari. Perciò, andando a concludere, anche sotto la forte spinta di prossime forme future di regolamentazione e stabilità e sotto l’egida di una assoluta scurezza, il futuro delle cosiddette valute virtuali e cioè criptovalute e Bitcoin, inquadra, come obiettivo principale, di divenire prassi comune sia in modalità commerciale e sia come forma di investimento.