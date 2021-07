Ebagua si candida a sostegno di Davide Galimberti sindaco

Giulio Osariemen Ebagua scende in campo con Davide Galimberti. È il primo nome di una nuova esperienza civica che verrà presentata nei prossimi giorni a sostegno di Davide Galimberti Sindaco. Una lista alla quale sta lavorando una buona parte di Italia Viva e non a caso è proprio la deputata Maria Chiara Gadda ad annunciare la discesa in campo dell’ex campione del Varese.

«È un campione, sotto rete e fuori dal rettangolo verde – spiega la deputata -. Sono certa che da candidato in lista darà il massimo con idee, proposte e la passione che lo contraddistingue. Varese ha lo sport nel cuore, da sempre. Una tradizione, una passione, una storia di successi blasonati sotto canestro, nel canottaggio, sulle due ruote nel ciclismo, nel rugby. Poi calcio, atletica, gli sport del ghiaccio. Ma anche lo sport dilettantistico, i nostri importanti settori giovanili dove si coltivano talenti e si formano i campioni del domani, e le tante imprese che operano nel campo del benessere».

Secondo quanto anticipato la lista civica aperta nascente vuole essere un contenitore politico e riformista.

Ebagua, dopo gli anni tra Serie B e C, è tornato a vestire la maglia biancorossa in questa stagione, in Serie D, segnando 5 gol e superando la cifra di 50 reti con il Varese.

«Il nostro obiettivo per il prossimo mandato della giunta Galimberti è rilanciare lo sport perché solo valorizzandolo porteremo lavoro, turismo, e inclusione sociale in una città sempre più attrattiva – conclude Gadda -. Grazie Giulio, adesso lavoriamo per Varese con Galimberti sindaco».